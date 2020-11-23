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لبنانيون في البرازيل يحيون الذكرى 140 لهجرتهم

يحيي اللبنانيون في البرازيل الذكرى 140 لهجرتهم إليها، بعد أن باتوا يشكلون الجالية الثانية من حيث العدد، بتعداد يفوق ضعفي عدد سكان لبنان، وغابت الأجواء الاحتفالية والفعاليات بسبب جائحة كورونا.