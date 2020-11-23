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قلق سوداني من استمرار تدفق اللاجئين الإثيوبيين

تزداد أعداد اللاجئين الإثيوبيين الفارين من جحيم الحرب في إقليم تيغراي للسودان، وشدد مسؤول سوداني على ضرورة تدخل الأمم المتحدة والمنظمات الدولية للمساعدة في تخفيف أزمة اللاجئين.