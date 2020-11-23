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02:14

فلسطين.. وادي العيون مقصد سياحي يزدان بإبداعات الطبيعة

من كثرة عيون وينابيعِ المياه الطبيعية في المنطقة، سماها الفلسطينيون وادي العيون، وتمتد من قرية بتير حتى بلدة حوسان غرب بيت لحم، “مغارة الشموع” أو “عين الهوية” مقصد سياحي يزدان بإبداعات الطبيعة.
23/11/2020
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