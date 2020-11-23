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تركيا تعيد فرض حظر جزئي خلال عطلة نهاية الأسبوع للحد من انتشار كورونا

بدأت السلطات التركية فرض حظر جزئي للتجول خلال عطلة نهاية الأسبوع للحد من الارتفاع الملحوظ في عدد الإصابات بفيروس كورونا، وكانت السلطات فرضت حظرا تاما للتدخين في الأماكن العامة.
22/11/2020
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