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ترقب لترقية بورصة الكويت على مؤشر "إم إس سي آي"

تترقب البورصة الكويتية ترقيتها على مؤشر “إم إس سي آي” للأسواق الناشئة نهاية الشهر الجاري، ويرى خبراء أن هذه الخطوة ستساهم في تعويض بعض خسائر السوق التي تكبدتها بسبب تداعيات جائحة كورونا.