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بصاروخ مجنح.. أرامكو هدف لنيران الحوثيين مجددا

قال المتحدث العسكري باسم الحوثيين العميد يحيى سريع في تغريدة عبر حسابه على تويتر إنه تم استهداف محطة توزيع شركة أرامكو في مدينة جدة، مضيفا أن الهجوم تم بصاروخ مجنح.