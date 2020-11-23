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بايدن يواصل استعداداته لتسلم السلطة وترقب لإعلانه أعضاء إدارته

يمضي الرئيس المنتخب جو بادين في استعداداته لتسلم الحكم بعد أقل من 60 يوما، كما يترقب الجميع ظهوره على الشاشات لإعلان أسماء أول الأعضاء في إدارته، بعد رفض أكثر من 34 محكمة للدعاوى القضائية.