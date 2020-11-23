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انتهاكات الاحتلال الإسرائيلي بحق الصيادين في غزة

ما زال قطاع الصيد في غزة يعاني بشكل كبير نتيجة الحصار المفروض على القطاع منذ 14 عاما. ورغم تفاهمات التهدئة بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية، لم تتوقف الانتهاكات بحق الصيادين بشكل كامل.