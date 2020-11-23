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اليمن.. تسرب الأطفال من التعليم بسبب جلب الماء لأسرهم

يمثل توفير مياه الشرب النظيفة هاجساً لدى كثير من اليمنيين، ويضطر الأطفال يساعدون أسرهم في الحصول على الماء، وهو ما تسبب في زيادة أعدادهم خارج صفوف الدراسة.