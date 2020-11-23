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العراق.. توعية الأطفال بأهمية الحفاظ على الحيوانات ورعايتها

توعية أطفال العراق بأهمية الحفاظ على الحيوانات ورعايتها رسالة حملها الناشط مهدي ليث على عاتقه، وهو ما جعله يحول منزله إلى ورشة عمل تعنى بالحياة البرية وكيفية الحفاظ على البيئة.