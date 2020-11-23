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السلاوي: يجب تطعيم 70% من سكان أميركا لتعود الحياة إلى طبيعته

إصابات كورونا تتخطى 12 مليوناً في الولايات المتحدة منذ بدء الفيروس بالتفشي، وقال منصف السلاوي رئيس فريق ترامب لتطوير وتوزيع لقاح كورونا، إن تلقيح نحو 70% من السكان سيكون كفيلا بتحقيق مناعة حقيقية.