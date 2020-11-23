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56:32
الحصاد (2020/11/22)
ناقشت غادة عويس في “الحصاد” (2020/11/22) 3 قضايا: رغم خسائره أمام القضاء، ترامب يواصل معركته القانونية. بايدن يحدد موعدا لإعلان أسماء أول أعضاء إدارته. مليون إصابة جديدة في أميركا خلال 6 أيام.
22/11/2020
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