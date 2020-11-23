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ألمانيا.. مقتنيات مكتبة برلين العامة

مكتبة برلين العامة في ألمانيا واحدة من أكبر المكتبات البحثية في أوروبا وتوصف بأنها منجم المخطوطات الإسلامية والخرائط العالمية. وظيفة المكتبة خدمة العلم والتراث الثقافي فالكتب في متناول كل طالب علم.