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24:14
نشرة الثامنة- نشرتكم 2020/11/21
رصدت نشرة الثامنة- نشرتكم (2020/11/21) تفاعل رواد منصات التواصل الاجتماعي مع إصابة نجل الرئيس الأميركي دونالد ترامب بفيروس كورونا، كما رصدت التنديد الدولي باعتقال مصر نشطاء حقوقيين.
21/11/2020
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