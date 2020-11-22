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نشرة الثامنة- نشرتكم 2020/11/21

رصدت نشرة الثامنة- نشرتكم (2020/11/21) تفاعل رواد منصات التواصل الاجتماعي مع إصابة نجل الرئيس الأميركي دونالد ترامب بفيروس كورونا، كما رصدت التنديد الدولي باعتقال مصر نشطاء حقوقيين.