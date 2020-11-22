30:17

نافذة من واشنطن- سكرتيرة ولاية ميشيغان تنفي وجود تزوير

قال المتحدث باسم سكرتيرة ميشيغان إن القضاة لم يجدوا أي أساس للاتهامات بتزوير واسع النطاق للانتخابات، وأوضح أن قانون الولاية لا يسمح بمراجعة الأصوات قبل تصديق النتائج.