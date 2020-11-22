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قصة نجاح مطعم لبناني في كندا

من الزوايا الشهية في مونتريال بكندا، تجد ملحمة ومطعم “أبو إلياس“. ولم تقتصر تجربة المشاوي اللبنانية في كندا على العرب، بل شملت أيضا أعدادا من محبي المذاقات المختلفة للمطابخ.