01:05

قتلى وجرحى في سقوط قذائف على كابل وطالبان تنفي صلتها بالحادث

قالت وزارة الداخلية الأفغانية إن 8 مدنيين -على الأقل- قتلوا، وأصيب 30؛ نتيجة سقوط 23 قذيفة على مناطق متفرقة في العاصمة كابول. ونفت حركة طالبان علاقتها بالحادث.