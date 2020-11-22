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قتلى وجرحى في سقوط قذائف على كابل وطالبان تنفي صلتها بالحادث

قالت وزارة الداخلية الأفغانية إن 8 مدنيين -على الأقل- قتلوا، وأصيب 30؛ نتيجة سقوط 23 قذيفة على مناطق متفرقة في العاصمة كابول. ونفت حركة طالبان علاقتها بالحادث.
21/11/2020
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