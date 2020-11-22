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جولة الجزيرة في ولاية نزوى العمانية

نتعرف في جولة الجزيرة بولاية نزوى في سلطنة عُمان على العديد من معالم الولاية، ونغوص في تاريخها وأسرارها، كما نتعرف على أهم الحرف التاريخية التي ظلت مستمرة إلى يومنا هذا.
22/11/2020
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