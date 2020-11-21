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ولاية جورجيا تعلن فوز بايدن وترامب يواصل الطعن في النتائج

صدقت ولاية جورجيا الأميركية نتائج الانتخابات بشكل رسمي والتي تظهر فوز الرئيس المنتخب جو بايدن، لكن الرئيس الحالي دونالد ترامب لم يرفع الراية البيضاء بعد.