search
البث الحي
play
سياسة
اقتصاد
ثقافة
رياضة
فن
تكنولوجيا
علوم
تراث
ميدان
البرامج
تبديل القائمة
حوارية
استقصائية
وثائقية
أخرى
متوقفة
المزيد
تبديل القائمة
تغطيات
أسلوب حياة
صحة
مقالات
مدونات
مرأة
منوعات
القدس
حريات
بالصور
الموسوعة
كاريكاتير
aj-logo
02:30
مطالب سودانية بالتدخل السريع لمساعدة اللاجئين الإثيوبيين
طالب مكتب شؤون اللاجئين في السودان، المجتمع الدولي بسرعة التدخل لمساعدة اللاجئين الإثيوبيين الفارين من الحرب في إقليم تيغراي في تجاوز محنتهم.
21/11/2020
facebook
twitter
whatsapp
المزيد من التقارير الإخبارية
مطالبات عدة بالإفراج الفوري عن نشطاء تعتقلهم القاهرة والأخيرة ترد بالرفض
ترامب يؤكد وجود تزوير في جورجيا رغم إعلان الولاية فوز بايدن
بسبب كورونا.. قمة مجموعة العشرين تعقد عبر الفيديو
خطاب الهزيمة.. تقليد سياسي منذ أكثر من 200 عام في أميركا، فهل يخرقه ترامب؟
الأكثر قراءة
حملة الرئيس تتجه للمحكمة العليا.. قاض فدرالي يرفض دعوى ترامب لإبطال أصوات البريد ببنسلفانيا
ما السر الذي أخفته الملكة إليزابيث ووالدتها منذ قرن؟
لقاح كورونا يحتاج مادة أخرى حتى ينقذ العالم.. ما هي؟
قال إن بلاده تسعى لإنهاء الخلاف مع قطر.. وزير الخارجية السعودي: علاقاتنا طيبة وودية مع تركيا
مقاطع حول هذه القصة
مطالبات عدة بالإفراج الفوري عن نشطاء تعتقلهم القاهرة والأخيرة ترد بالرفض
play
02:33
ترامب يؤكد وجود تزوير في جورجيا رغم إعلان الولاية فوز بايدن
play
02:17
بسبب كورونا.. قمة مجموعة العشرين تعقد عبر الفيديو
play
03:40
خطاب الهزيمة.. تقليد سياسي منذ أكثر من 200 عام في أميركا، فهل يخرقه ترامب؟
play
02:47