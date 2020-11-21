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مطالب سودانية بالتدخل السريع لمساعدة اللاجئين الإثيوبيين

طالب مكتب شؤون اللاجئين في السودان، المجتمع الدولي بسرعة التدخل لمساعدة اللاجئين الإثيوبيين الفارين من الحرب في إقليم تيغراي في تجاوز محنتهم.