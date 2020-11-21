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محامو ترامب: المعركة القضائية ضد التزوير مستمرة

أعلن محامو الرئيس الأميركي دونالد ترامب أن المعركة القضائية ضد ما وصفوه بالتزوير الواسع في الانتخابات في عدد من الولايات مستمرة، وأنها تتطلب مزيدا من الوقت.