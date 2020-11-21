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فوق السلطة 208 – انتقال المسجد الأقصى من القدس إلى السعودية

تناولت حلقة (2020/11/20) من برنامج "فوق السلطة" مواضيعها بالعناوين التالية: سفير الإمارات يهاجم المروجين للإسلام والراديكالية. ما علاقة كبرياء عباس بإعادة التواصل مع إسرائيل؟
20/11/2020
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