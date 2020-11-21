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فرنسا.. احتجاجات ضد قرار الإغلاق لمواجهة الموجة الثانية من وباء كورونا

شهدت فرنسا احتجاجات لأصحاب مطاعم ومقاه وغيرهم على قرار إغلاق محالهم الذي اتخذته السلطات الفرنسية لمواجهة الموجة الثانية من وباء كورونا.