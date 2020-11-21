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رحلة إلى رحاب سلطنة عُمان

قد يكون السفر والترحال في زمن كورونا مهمة صعبة بالنسبة لكثير من الناس، لكن هذا الأمر لم يمنع فريق الجزيرة من أن يصحبكم في رحلة في رحاب سلطنة عُمان، قام بها قبل الجائحة.