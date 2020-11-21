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الحصاد (2020/11/20)

ناقشت غادة عويس في "الحصاد" (2020/11/20) 3 قضايا: رغم حسم جورجيا أصواتها لبايدن، ترامب يكثف مساعيَه لقلب نتائج الانتخابات. بايدن يكشف عن أسماء بارزة في إدارته. طلب استثنائي لاستخدام لقاح مضاد لكورونا.
20/11/2020
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