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هشام درويش.. حكواتي بقالب عصري

هشام درويش فنان وحكواتي تونسي مهتم بالتراث الثقافي الشفوي، أعاد بأسلوب بسيط ومرح وبطريقة عصرية الروح لقصص وملاحم شعبية بعضها من غابر الزمان.