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35:20
نافذة من واشنطن- إعادة الفرز في جورجيا تؤكد فوز بايدن
أكد مسؤولون في ولاية جورجيا أن النتائج النهائية لإعادة فرز الأصوات في ولاية جورجيا أكدت فوز الرئيس المنتخب جو بايدن في الولاية بفارق 12 ألفا و284 صوتا متقدما على الرئيس ترامب.
20/11/2020
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