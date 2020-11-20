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مظاهرة معارضة وأخرى مؤيدة لرئيس وزراء أرمينيا

شهدت العاصمة الأرمينية مظاهرة معارضة وأخرى مؤيدة لرئيس الوزراء الأرميني نيكول باشينيان، وذلك في ظل أزمة سياسية داخلية باتت تعصف بالبلاد، بعد الأحداث الأخيرة التي شهدها إقليم ناغورني قره باغ.