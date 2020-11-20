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02:19
عودة اللاجئين إلى ديارهم في قره باغ بعد تأمين ممر لاتشين
يتزايد عدد اللاجئين الذين يعودون إلى ديارهم في إقليم قره باغ، خاصة بعد انتشار قوات حفظ السلام الروسية في المنطقة وإزالة الألغام من ممر لاتشين الذي يصل الإقليم بأراضي أرمينيا.
20/11/2020
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