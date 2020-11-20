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طاه سوري صغير يقدم أطباقا شهية على طريقته

تجربة مبتكرة تستقطب الاهتمام بطلها طاه سوري صغير؛ بسبب مهاراته في إعداد الأطباق الشهية، مقاطع الفيديو الخاصة بالشيف الصغير حسن المنجد حققت نسب مشاهدة عالية عبر قناته الخاصة على يوتيوب.