البث الحي
02:27

طاه سوري صغير يقدم أطباقا شهية على طريقته

تجربة مبتكرة تستقطب الاهتمام بطلها طاه سوري صغير؛ بسبب مهاراته في إعداد الأطباق الشهية، مقاطع الفيديو الخاصة بالشيف الصغير حسن المنجد حققت نسب مشاهدة عالية عبر قناته الخاصة على يوتيوب.
20/11/2020
المزيد من البرامج

عودة اللاجئين إلى ديارهم في قره باغ بعد تأمين ممر لاتشين

(الجزيرة)

النتائج النهائية لإعادة فرز الأصوات بجورجيا تؤكد فوز بايدن

(الجزيرة)

مظاهرة معارضة وأخرى مؤيدة لرئيس وزراء أرمينيا

(الجزيرة)

توقعات بموجة اندماجات في القطاع المصرفي الإسباني

(الجزيرة)
الأكثر قراءة

تقترب من نقطة تحوّل.. الاتحاد الأوروبي يدرس علاقاته مع تركيا في قمته المقبلة

اجتماع سابق لزعماء دول أوروبية مع الرئيس التركي (رويترز-أرشيف)

هل لقاح كورونا يتلاعب بالمادة الوراثية للإنسان ويخربها؟ وهل هو جريمة ضد الإنسانية؟

الحرس الثوري يتوعد بردّ عابر للحدود.. تصعيد أميركي ضد إيران ونداء بريطاني والطاقة الذرية تحذر

لماذا أوصت منظمة الصحة العالمية بعدم استخدام العقار الذي عولج به ترامب من كورونا؟

مقاطع حول هذه القصة

عودة اللاجئين إلى ديارهم في قره باغ بعد تأمين ممر لاتشين

(الجزيرة)
02:19

النتائج النهائية لإعادة فرز الأصوات بجورجيا تؤكد فوز بايدن

(الجزيرة)
02:44

مظاهرة معارضة وأخرى مؤيدة لرئيس وزراء أرمينيا

(الجزيرة)
02:20

توقعات بموجة اندماجات في القطاع المصرفي الإسباني

(الجزيرة)
02:43