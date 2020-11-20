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توقعات بموجة اندماجات في القطاع المصرفي الإسباني

يتوقع أن يشهد القطاع المصرفي الإسباني موجة من الاندماجات. ويأتي ذلك مع تضرر هذا القطاع في أوروبا عموما من تداعيات جائحة كورونا وانخفاض أسعار الفائدة لمستويات قريبة من الصفر.
20/11/2020
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