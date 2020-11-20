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بعد اتفاق وقف إطلاق النار.. قوات أذرية تدخل منطقة آغدام في كاراباغ

نقلت وكالة الأنباء الأذرية عن وزارة الدفاع قولها إن القوات الأذرية دخلت إلى منطقة آغدام بمحيط كاراباغ تنفيذا لاتفاق وقف إطلاق النار بين روسيا وأرمينيا وأذربيجان.