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النتائج النهائية لإعادة فرز الأصوات بجورجيا تؤكد فوز بايدن

أظهرت النتائج النهائية لإعادة فرز الأصوات في ولاية جورجيا احتفاظ المرشح الديمقراطي جو بايدن بتقدمه على منافسه دونالد ترامب الذي وصف إعادة الفرز بالمهزلة.
20/11/2020
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