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56:43
الحصاد (2020/11/19)
ناقشت ألسي أبي عاصي في "الحصاد" (2020/11/19) ترقب إعلان ولاية جورجيا الأميركية نتائج إعادة فرز نتائج الانتخابات الرئاسية، واعتبار أنصار الرئيس الأميركي دونالد ترامب أن ما حدث احتيالا.
19/11/2020
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