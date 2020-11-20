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الحصاد (2020/11/19)

ناقشت ألسي أبي عاصي في "الحصاد" (2020/11/19) ترقب إعلان ولاية جورجيا الأميركية نتائج إعادة فرز نتائج الانتخابات الرئاسية، واعتبار أنصار الرئيس الأميركي دونالد ترامب أن ما حدث احتيالا.
19/11/2020
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