56:43

الحصاد (2020/11/19)

ناقشت ألسي أبي عاصي في "الحصاد" (2020/11/19) ترقب إعلان ولاية جورجيا الأميركية نتائج إعادة فرز نتائج الانتخابات الرئاسية، واعتبار أنصار الرئيس الأميركي دونالد ترامب أن ما حدث احتيالا.