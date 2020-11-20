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أطفال سوريا اللاجئون يعيشون ظروفا بالغة الصعوبة في مخيمات النزوح

يعيش الأطفال في سوريا -ولا سيما ضمن مناطق سيطرة المعارضة- ظروفا صعبة، حيث تفتقر مخيمات النزوح إلى البنى التحتية وتعاني نقص المواد الغذائية والمستلزمات الطبية.