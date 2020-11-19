22:39

نافذة من واشنطن- توقعات بإعلان نتائج الانتخابات بجورجيا اليوم

من المتوقع أن تعلن ولاية جورجيا اليوم الخميس نتيجة الانتخابات النهائية، بعد أن أنهى مسؤولو الانتخابات في 159 مقاطعة تابعة للولاية إعادة فرز الأصوات يدويا.