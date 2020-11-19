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02:06
ما هو نظام دومينيون الانتخابي الذي ينتقده ترامب ويصفه بالبشع؟
كرر الرئيس الأميركي دونالد ترامب في الأيام الماضية انتقاده لنظام دومينيون الانتخابي، ووصفه بالبشع، فكيف يعمل هذا النظام، وما هي أسباب انتقادات الرئيس له؟
19/11/2020
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