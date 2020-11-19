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كورونا يدفع العاملين في القطاع الطبي الإيراني للهجرة

تشهد إيران موجة هجرة للعاملين في القطاع الطبي، ولا سيما في مجال التمريض، ويعزو مختصون سبب هذه الهجرة لتفشي فيروس كورونا وعمل كوادر التمريض لساعات طويلة دون الحصول على مردود مادي مناسب.