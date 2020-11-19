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03:27
عماد حجاج رسام الكاريكاتير الأشهر في الأردن يتحدث عن فنه
عماد حجاج رسام الكاريكاتير الأشهر في الأردن، والذي تناول في رسوماته المواضيع السياسية والاقتصادية والاجتماعية من خلال شخصية أبو محجوب والتي ابتكرها وجعلها رمزا لرجل الشارع الأردني.
19/11/2020
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