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عقوبات أميركية جديدة على كيانات وقيادات إيرانية

فرضت الولايات المتحدة عقوبات على عشرات الكيانات والأفراد المرتبطين بإيران، ووصف بومبيو العقوبات بأنها تشكل جزءا من الضغوط لإنشاء شرق أوسط جديد، وطهران تعتبرها حربا نفسية.