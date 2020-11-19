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زيارة مرتقبة لمايك بومبيو لمستوطنة بساغوت

يواصل وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو زيارته لإسرائيل، ومن المتوقع أن يزور بومبيو اليوم مستوطنة بساغوت الواقعة على أراضي مدينة البيرة شرق رام الله.