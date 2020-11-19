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حملة لمواجهة حرائق المراعي بالولايات في موريتانيا

أطلقت وزارة البيئة والتنمية المستدامة في موريتانيا حملتها السنوية للحد من انتشار الحرائق في المراعي في ولايات عدة بهدف شق طرق تساعد في منع انتشار الحرائق عند اندلاعها، وتوفير وسائل الإطفاء والحماية.