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بريطانيا.. دعاوى ضد شركات التأمين لدفع تعويضات عن خسائر كورونا

يترقب قطاع الأعمال في بريطانيا صدور حكم من المحكمة العليا في شكاوى رفعتها شركات صغيرة ومتوسطة ضد شركات التأمين، للمطالبة بتعويضات عن الخسائر التي تكبدتها بسبب تداعيات جائحة كورونا.