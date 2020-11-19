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استمرار تدفق اللاجئين الإثيوبيين للسودان هربا من المعارك

يتواصل تدفق اللاجئين الإثيوبيين من إقليم تيغراي شمالي إثيوبيا للحدود السودانية، وقال مكتب شؤون اللاجئين بولاية كسلا إنه سجل وصول 15 ألفا و500 لاجئ إثيوبي لمنطقة حمداييت الحدودية.