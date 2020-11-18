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نشرة الثامنة- نشرتكم (2020/11/17)

رصدت نشرة الثامنة- نشرتكم (2020/11/17) مطالبة رواد منصات التواصل الاجتماعي في أميركا مديرة إدارة الخدمات العامة بالتصديق على نتائج الانتخابات الرئاسية وبدء الفترة الانتقالية.
17/11/2020
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