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مشروع الأمن الشامل يثير جدلا في فرنسا

تسعى الحكومة الفرنسية لتمرير مشروع قانون الأمن الشامل، والذي يعزز سلطات الشرطة في المراقبة، ويواجه المشروع معارضة شديدة من منظمات حقوقية ومهنية عدة.