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كورونا.. تراجع إيرادات الشركات الصغيرة والمتوسطة بإسبانيا

أظهرت دراسة حديثة في إسبانيا أن الشركات الصغيرة والمتوسطة -وهي من أهم القطاعات الاقتصادية في البلاد- تضررت إيراداتها بشكل كبير، بسبب الموجة الثانية من جائحة كورونا.