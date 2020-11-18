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كورونا.. أميركا تواجه ارتفاعا حادا في الإصابات

سجلت المصالح الطبية في أميركا أكثر من 165 ألف إصابة جديدة بكورونا في الـ24 ساعة الماضية، أما معدل الضحايا فتجاوز منذ بداية شهر نوفمبر/تشرين الثاني ألف وفاة في اليوم على الأقل.