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سوري يبدع في نقش لوحات فنية على الجلد والخشب

غادر محمد زين الرفاعي سوريا باتجاه السويد، ليكتشف هناك أنه موهوب في حرفة لم تخطر على باله؛ فقد وجد أنامله تبدع في الرسم على الجلد والخشب باستخدام النار.