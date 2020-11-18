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ترامب يدعي أن عدد الأصوات في مقاطعة واين يفوق مجموع الناخبين

لا يزال دونالد ترامب متشبثا بالأمل غاضبا من إجراءات يراها غير دستورية في الانتخابات الرئاسية، وادعى أن عدد الأصوات في مقاطعة واين في ولاية ميشيغان يفوق مجموع الناخبين فيها.